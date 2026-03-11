İYİ Parti ve Zafer Partisi anlaştı mı? Buğra Kavuncu son noktayı koydu

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu,T24’e yaptığı açıklamada, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın “İYİ Parti ile seçim ittifakına açığız” mesajını ve bu mesajdan sonra ortaya atılan, “iki parti anlaştı” haberlerini değerlendirdi.

Kavuncu, Zafer Partisi ile ittifak yapıldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak İYİ Parti’nin benzer hassasiyetlere sahip siyasi partilerle temas kurduğunu ancak bu aşamada herhangi bir ittifakın söz konusu olmadığını belirtti.

Kavuncu, 2023 yılından bu yana hiçbir partiyle resmi bir ittifak görüşmesi yürütmediklerini belirterek, İYİ Parti’nin yakaladığı ivmeyle birlikte iktidar hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.