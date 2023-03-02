İYİ Parti'de aday mesai
Altılı Masanın toplantısı sonrasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurmaylarını partisinin genel merkezinde olağanüstü topladı.
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı 6'lı masanın 12'nci toplantısı sonrası gözler pazartesi günkü toplantıya çevrildi.
Öncesinde ise Ankara'da sıcak saatler yaşanıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurmaylarını partisinin genel merkezinde olağanüstü topladı.
Akşener, yarın da il başkanları ve Genel İdare Kurulu’nu (GİK ) toplayacak.
Toplantının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da parti kurmaylarıyla kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; yarın saat 13.30’da Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, saat 14.30’da da Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşecek.