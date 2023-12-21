İYİ Parti'de Ankara depremi... 4 ilçe başkanı görevden alındı
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım; Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının görevden alındığını duyurdu.
İHA
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İYİ Parti'de Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın istifa etmesinin ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım; Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının görevden alındığını duyurdu.
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan sabah saatlerinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a 31 Mart'taki yerel seçimlerde desteğini açıklayarak İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.