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İYİ Parti'de bir istifa daha! "Çıkar ve menfaatleri için partimize ihanet edenler..."

İYİ Parti Karabük İl Başkanı Recep Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz "İçimizdeki bazı kişilerin şahsi hesaplaşma, çıkar ve menfaatleri için partimize ihanet edenler olmasından dolayı bu belediye başkanlığı seçimlerinde de istenilen başarıyı yakalayamadık." açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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İYİ Parti'de bir istifa daha! "Çıkar ve menfaatleri için partimize ihanet edenler..."
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 İYİ Parti Karabük İl Başkanı Recep Yılmaz, düzenlediği basın toplantısından görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz, "Seçimlerde genel merkezimizin yapmış olduğu hatalar neticesinde maalesef istenilen başarıyı elde edemedik" dedi.

"Çıkar ve menfaatleri için partimize ihanet edenler..."

"31 Mart 2024 Mahalli ve Yerel Yönetimler seçimlerine tüm hızımızla hazırlanmaya başladık" diyen Yılmaz, "Yine genel merkezimizin istişare yapmadan sormadan, sorgulamadan belirlemiş olduğu, içimizdeki bazı kişilerin şahsi hesaplaşma, çıkar ve menfaatleri için partimize ihanet edenler olmasından dolayı bu belediye başkanlığı seçimlerinde de istenilen başarıyı yakalayamadık." dedi. 

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