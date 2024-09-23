  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İYİ Parti'de deprem! 7 il başkanı ve 7 yönetim kurulu üyesi istifa etti
Takip Et

İYİ Parti'de deprem! 7 il başkanı ve 7 yönetim kurulu üyesi istifa etti

İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Erdal Gülay, 7 yönetim kurulu üyesiyle birlikte görevinden istifa etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İYİ Parti'de deprem! 7 il başkanı ve 7 yönetim kurulu üyesi istifa etti
Takip Et

İYİ Parti İl Başkanı Erdal Gülay, bugün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte parti binasında basın açıklaması yaparak görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Erdal Gülay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Geldiğimiz nokta her geçen gün istifalar nedeniyle partimizin güç kaybettiğini görüyorum. Teşkilatlarımız yönetim kurulu arkadaşlarımız üzerine bir şeyler koyamıyoruz. Bu süreçte bana oy veren iyi partili arkadaşlarıma, yönetim kurulu arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Ben bugün itibariyle iyi parti il başkanlığı görevimi sonlandırıyorum. İstifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte genel merkezimizin tarafından atanacak il başkanına layıkıyla devir teslim yapacağız.”

Rifat Hisarcıklıoğlu'dan ücret artışı için gelir vergisi çağrısıRifat Hisarcıklıoğlu'dan ücret artışı için gelir vergisi çağrısıEkonomi

 

Eski milli basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulunduEski milli basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulunduSpor

 

Gündem
Narin cinayetinde yeni deliller! Ahırda bulundu
Narin cinayetinde yeni deliller! Ahırda bulundu
Erdoğan'dan ABD'de 'Türkiye yatırımları' için kritik görüşme
Erdoğan'dan ABD'de 'Türkiye yatırımları' için kritik görüşme
Elazığ'da 13 saatlik rötar! Pilot ''uçuş sürem doldu'' dedi, yolcuları isyan etti
Elazığ'da 13 saatlik rötar! Pilot ''uçuş sürem doldu'' dedi, yolcuları isyan etti
Hülya Avşar yapım şirketiyle davalık oldu: 500 bin TL ödenmesi isteniyor
Hülya Avşar yapım şirketiyle davalık oldu: 500 bin TL ödenmesi isteniyor
Sıla bebeğin teyzesinden kahreden açıklama: Kafasını yere vurdular
Sıla bebeğin teyzesinden kahreden açıklama: Kafasını yere vurdular
Burak Dağlıoğlu: Times Square kampanyası Türkiye'nin yatırımda liderliğe hazır olduğunu vurguluyor
Burak Dağlıoğlu: Times Square kampanyası Türkiye'nin yatırımda liderliğe hazır olduğunu vurguluyor