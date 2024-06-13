İYİ Parti’de fotoğraf krizi: İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz'a kesin ihraç talebi

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ile görüşme gerçekleştiren eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ikili temasının yankıları devam ederken İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz’un "Genel merkezimizden ve odalardan Meral Akşener’in tüm fotoğraflarını kaldıralım" önerisi üzerine harekete geçen Akşener, "İl ve ilçelerden fotoğraflarımı kaldırın" diyerek rest çekti.

Akşener İYİ Partiye dilekçe gönderdi

“12 Haziran 2024 tarihinde yapılan kapalı grup toplantısında İYİ Parti Çanakkale milletvekili Rıdvan Uz ‘beyefendinin’; “Kurucu Genel Başkan” olarak şahsımın Sayın Cumhurbaşkanı’nı ziyareti nedeniyle, fotoğrafımın Genel Merkez, Milletvekili, İl ve İlçe Teşkilat makamlarından indirilmesi konusundaki talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım."

Dervişoğlu tarafından kesin ihraç talebi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Hakan Şeref Olgun'un açıklamasına göre, Meral Akşener’in resimlerinin kaldırılmasını öneren Rıdvan Uz, Müsavat Dervişoğlu tarafından kesin ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edildi.