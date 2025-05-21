İYİ Parti'de Hasan Toktaş krizi: Görevden alındı, inceleme başlatıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’a ait olduğu iddia edilen ve CHP Osmaniye Milletvekili ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'yı hedef alan cinsiyetçi mesajla ilgili açıklama yaptı.

Konuyla ilgili inceleme başlattıklarını bildiren Dervişoğlu, süreç tamamlanana kadar bu konudaki hassasiyetlerinin bir göstergesi olarak, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı’nın görevlerini Genel Başkan olarak bizzat yürüteceğini duyurdu.

Dervişoğlu ayrıca İYİ Partili kadın milletvekilleri Şenol Sunat, Ayyüce Türkeş Taş ve Selcan Taşçı'nın Asu Kaya'yı ziyaret edeceklerini bildirdi.

Müsavat Dervişoğlu'nun X sosyal medya platformundan yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün sosyal medya ve basında, Teşkilat Başkanımız Sayın Hasan Toktaş’a ait olduğu iddia edilen bir WhatsApp mesajı paylaşılmış ve haberleştirilmiştir.

Kıymetli bir Milletvekilimizin, Sayın Asu Kaya’nın da adının geçtiği iddia edilen mesajla ilgili olarak, Sayın Hasan Toktaş’ın yaptığı açıklama nazarımda muteberdir.

"Teşkilat Başkanlığı’nın görevlerini Genel Başkan olarak bizzat yürüteceğim"

Ancak hem konunun, hem de bu konulardaki hassasiyetimizin bir gereği olarak, Genel Sekreterimiz Sayın Uğur Poyraz ve Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanımız Sayın Hakan Şeref Olgun’u hukuki süreci takip, inceleme ve araştırma yapmak üzere görevlendirmiş bulunuyorum.

İlgili arkadaşlarımız ve partimizin kurulları gerekli çalışmayı tamamlayıncaya kadar, bu konudaki hassasiyetimizin bir göstergesi olarak, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı’nın görevlerini Genel Başkan olarak bizzat yürüteceğim.

Ayrıca partimizin kadın milletvekilleri Sayın Şenol Sunat, Sayın Ayyüce Türkeş Taş ve Sayın Selcan Taşçı, Sayın Asu Kaya’yı ziyaret edip konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunacaklardır.

Aziz milletimizin bilgisine sunarım.

Saygılarımla."

Toktaş'tan açıklama: Yalan ve iftira

İddiaların yayılmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Toktaş, söz konusu görüntünün yalan ve iftira olduğunu söyledi.

Toktaş, "Karanlık eller tarafından üretilen o mesaj düzmecedir ve ifadeler bana ait değildir" dedi.

Fotoğrafta sahtecilik izleri bulunduğunu belirten ve daha ayrıntılı teknik inceleme talebinde bulunduğunu ifade eden Toktaş, hukuki yollara başvuracağını belirterek ""İlgili fotoğrafla ilgili yapılan ön tespitlerde digital sahtecilik izleri bulunmuştur. Dolayısıyla, daha ayrıntılı teknik inceleme talebinde bulundum ve süreci yasal zeminde sonuna kadar takip edeceğim. Milletvekilimiz sayın Asu Kaya’nın adının, üzerime örülen bir kumpasta geçmiş olmasından duyduğum üzüntüyü de özellikle vurgulamak isterim. İftiracılar şundan emin olsun ki; Bu işi burada bırakmayacağım. Kimsenin hakaret, kurgu ve yalanla siyaset yapmasına, itibar suikastına yeltenmesine izin vermeyeceğim. Gerçekler ortaya çıkacak, hukuk gereken cevabı verecektir." dedi.

Ne olmuştu?

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’ın, CHP Osmaniye Milletvekili ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’nın fotoğrafını parti içi bir WhatsApp grubunda “Sana alacam bunu kral” sözleri ile paylaştığı iddia edildi.