İYİ Parti'de istifa

İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı, partideki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Paçacı yaptığı açıklamada, “Aziz Milletimizin bilgisine. Ülkemizin ve milletimizin umudu olan Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda Altılı Masa'yı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Paçacı, verdiği röportajda, cumhurbaşkanı adayı konusunda partisinin eğiliminin Ekrem İmamoğlu'dan yana olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda parti içinde çekinceler olduğunu söylemişti.