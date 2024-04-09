İYİ Parti'de istifa kararı

İYİ Parti'de yerel seçim sonrası istifalar sürüyor. Kastamonu'da İYİ Parti Kastamonu İl Başkanı Faruk Ataşalar ve Merkez İlçe Başkanı Özgür Ergülenoğlu, görevini bıraktı.

Ataşalar ve Ergülenoğlu’nun imzasıyla yapılan yazılan açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde parti olarak Türkiye genelinde karşılaşılan olayların benzerinin Kastamonu'da da yaşandığı belirtildi.

Seçim kampanyasının yaklaşık 2 ay sürdüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

*Kampanyamız boyunca rakiplerimizle yapmış olduğumuz mücadelenin daha zorunu ve yıpratıcı olanını ne yazık ki başarısız olmamızı arzulayan kendi partililerimizle, eski başkan ve yöneticilerimizle yapmış bulunmaktayız.