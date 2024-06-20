İYİ Parti’de Koray Aydın yol ayrımında: İstifa mı edecek?

İYİ Parti’de seçim yenilgisiyle başlayan kriz, eski Genel Başkan Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesiyle yeni bir boyuta taşınmıştı.

27 Nisan’da yapılan 5. Olağanüstü Kurultay’da genel başkanlık yarışını kaybeden Koray Aydın, bayramdan önce yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Akşener’in İYİ Partililerin yüzünü yere eğdirdiğini önü sürmüştü.

Aydın, parti yönetiminin Akşener’i açıklama yapmaya davet etmesinin şart olduğunu belirterek, üstü kapalı olarak Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nu eleştirmişti.

İstifa mı edecek?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Akşener’den şu ana kadar görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yapılmazken, Aydın’ın önümüzdeki günlerde, yeni bir yol haritası çizmek için yakın çalışma arkadaşlarıyla bir araya geleceği, İYİ Parti’den istifa etme seçeneğinin de aralarında bulunduğu önemli kararlar alabileceği belirtiliyor. Aydın ve ekibinin istifa etmesi durumunda İYİ Parti’ni dağılma sürecine girebileceği de iddia ediliyor.

İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı düştü, istifalar peş peşe

Bayramdan önce İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz’in, ‘kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığı’ gerekçesiyle partisinden istifa etmesiyle, İYİ Parti’nin 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 44 olan TBMM’deki sandalye sayısı 35’e düşmüştü. Bunun yanı sıra il örgütlerinden Akşener’in fotoğraflarının indirilmesini istediği için kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz’un da ihraç sürecini beklemeden önümüzdeki günlerde İYİ Parti’den istifa edeceği belirtiliyor.