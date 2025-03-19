İYİ Parti'de kritik toplantı: 81 il başkanı Ankara'ya geliyor

İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. Aralarında gazeteci ve iş insanlarının da bulunduğu en az 100 isme gözaltı kararı verilen operasyonun, İstanbul Medya A.Ş.’deki ihaleler ve kent uzlaşısı ile ilgili olduğu kaydedildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından gelişmeleri değerlendirmek üzere Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri ile kapalı grup toplantısı yapacak.

Dervişoğlu, iftar öncesinde ise Ankara'da bir otelde Başkanlık Divanı üyeleri üyeleri ve 81 il başkanı ile bir araya gelecek.

"Erdoğan'ı o makamda tutmak için yapılıyor"

Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını eleştiren Dervişoğlu, "Eğer her şey Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Erdoğan'ı makamda tutmak için yapılıyorsa, o zaman muhalefetin sadece açıklama yapmakla yetinmemesi, sorumluluklar üstlenmesi kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca anayasa ihlallerinin devam etmesi durumunda seçimi boykot etme çağrısında bulundu.