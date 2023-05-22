İYİ Parti'de kurultay kararı
İYİ Parti lideri Akşener, teşkilatlara gönderdiği yazıda haziranda kurultaya gidilmesi için hazırlıkların yapılması talimatını verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, teşkilatlara haziran ayında kurultay yapılmasına yönelik talimat verdi.
Akşener'in imzaladığı yazıda, "Parti tüzüğümüzün 37'nci maddesinin Genel Başkanlık sıfatıyla şahsıma verdiği yetkiye istinaden Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu organlarının seçimi ve tüzük değişikliğini içeren 3'üncü Olağan Kurultayı'nın 24-25 Hziran tarihlerinde yapılmasını gerekli gördüm.
Partimizin 3'üncü Olağan Kurultayının Genel Sekreterlikçe ilgili kurullara iletilmesini ve gereğinin yapılmasını rica ediyorum." denildi.