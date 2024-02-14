İYİ Parti'de olaylı tanıtım: Akşener'in önünde birbirlerine girdiler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara ilçe belediye başkan adayları için genel merkezde düzenlenen tanıtım törenine katıldı. Akşener, İYİ Parti Etimesgut Belediye Başkan adayını Hilmi Özer olarak açıkladı. İYİ Parti Etimesgut İlçe Teşkilatı üyeleri, aday olarak Özer’in açıklanmasını protesto etti. Bu arada bazı partililer arasında kavga çıktı.

Teşkilat üyeleri, genel merkezde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve Burak Akburak’ı istifaya davet etti.

İYİ Parti’nin Ankara’nın ilçelerinde açıkladığı belediye başkan adayları şöyle:

"Akyurt belediye başkan adayı Nihat Karaoğlan, Altındağ belediye başkan adayı Remzi Sağlam, Ayaş belediye başkan adayı Alaattin Süer, Bala belediye başkan adayı Levent Gürbüz, Beypazarı belediye başkan adayı Veysel Ayık, Çamlıdere belediye başkan adayı Numan Cengiz, Çankaya belediye başkan adayı Osman Topal, Çubuk belediye başkan adayı Korhan Merki, Elmadağ belediye başkan adayı Cemalettin Delice, Etimesgut belediye başkan adayı Hilmi Özer, Gölbaşı belediye başkan adayı Fehmi Kandemir, Haymana belediye başkan adayı Yakup Coşkun, Kahramankazan belediye başkan adayı Fatma Gülümser Birol, Kalecik belediye başkan adayı Filiz Ulusoy, Keçiören belediye başkan adayı Kemal Babuccu, Mamak belediye başkan adayı Hüseyin Bayındır, Sincan belediye başkan adayı Fatih Koca, Şereflikoçhisar belediye başkan adayı Avni Yıldırım, Yenimahalle belediye başkan adayı Sevin Çağlayan."