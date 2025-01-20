İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Bir isim daha istifa etti

Isparta Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu.

"İYİ Parti’den istifa etme kararı almış bulunmaktayım"

Özmen'in paylaşımında "Gelendost'a hizmet etme onurunu yaşadığım bu süreçte, sizlerin güvenine layık olabilmek için gece gündüz çalıştım. Görev sürem boyunca ilçemizin sorunlarını çözmek ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettim. Ancak bugün, Gelendost’un geleceğine dair önemli bir kararımı siz değerli hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. İlçemizde bütünleştirici ve kapsamlı bir birliktelik adına, mensubu olduğum İYİ Parti’den istifa etme kararı almış bulunmaktayım." dedi.

" Bu kararı alırken, ülkemizin bugün ihtiyaç duyduğu birliğe katkı sağlamak..."

Özmen açıklamasının devamında "Bu kararı alırken, ülkemizin bugün ihtiyaç duyduğu birliğe katkı sağlamak ve ilçemizi hak ettiği hizmetlerle buluşturmak adına en doğru olanı yapmaya özen gösterdim. Söz konusu vatan ise siyasi tercihler farklılık gösterebilir, ancak halkımıza duyduğum sevgi ve hizmet aşkı çok daha fazla güçlenecektir. Bu vesileyle, bugüne kadar birlikte çalıştığım tüm teşkilat mensuplarına ve bana destek olan tüm Gelendost halkına teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde, Gelendost’umuzu daha güzel yarınlara taşıyacağımıza olan inancım tamdır." ifadelerine yer verdi.