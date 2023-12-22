İYİ Parti'de SMS krizi: İstifa etmek isterseniz...

İYİ Parti içinde CHP'nin yerel seçimlerde işbirliği önerisinin reddedilmesi, partide ardı ardına istifaların gelmesine neden oldu. Ankara ve İstanbul için işbirliği kurulması gerektiğini düşünen partililer ya istifa etti ya da merkez tarafından istifaları istendi. İstifa dalgasının parti içinde yarattığı bir kriz de üyelere gönderilen “istifa etmek istenirse ne yapmaları gerektiği” konulu mesaj oldu.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, söz konuş mesajlardan birini sosyal medya hesabından paylaştı. “Bu tip mesaj gönderilenlerin sayısı artıyor. Gerekli tedbiri alıyoruz” diyen Kavuncu şunları kaydetti:

“Bunların sebebi de çok belli, önceki akşam katıldığım canlı yayında gerçek sayıları ve gerekçelerini açıklayınca delege ve siyaset ağalarının üyelerimizi maraba zannettiği gerçeği de ortaya çıktı. Bu siyasi düzeni, eskimiş siyaset anlayışını değiştirmemiz lazım. Bunun da yolu çağa uygun bir Siyasi Partiler Kanunu'ndan ve demokrasinin daha fazla dijitalleştirilmesinden geçiyor. İradeniz kimsenin ipoteği altında değil, hür ve müstakil budur!”