İYİ Parti'de sular durulmuyor: Özkan'ı yeniden seçen İBB meclis üyelerini de disipline sevk etti

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, yaptığı açıklamada, İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’ın istifasını kendisinin istediğini ve Özkan’ın da bunun üzerine istifa ettiğini bildirdi.

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiler

Coşkun, görevinden istifa eden İbrahim Özkan'ı yeniden aynı göreve seçen İYİ Parti'nin İBB Meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

Coşkun'un yaptığı açıklama şöyle:

"İYİ Partimizin İBB Grup Başkanvekilinin istifası, dün bir araya geldiğimiz bir toplantının ardından bizzat şahsım tarafından istenmiş ve İbrahim Özkan da bu doğrultuda görevinden istifa etmiştir. Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis Üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez.

Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis Üyelerinin 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir."

Özkan’ın yeniden seçilmesi için oy veren 7 üye ile birlikte İbrahim Özkan'ın da disipline sevk edildiği öğrenildi.