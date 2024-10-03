İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Başkan ve yönetimi partiden ayrıldı

İYİ Parti Cizre İlçe Başkanı Giyasettin Kayaalp, yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğü görevinden ve partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

"Gördüğümüz lüzum üzerine istifa etmiş bulunmaktayız"

Kayaalp, 2017 yılından itibaren dava bilinciyle yürüttüğü İYİ Parti Cizre İlçe Başkanlığı görevinden, yönetimiyle birlikte istifa ettiğini belirtti. Kayaalp açıklamasında, "Gördüğümüz lüzum üzerine, bugün itibariyle yönetimimle birlikte istifa etmiş bulunmaktayız. Kamuoyuna önemle duyurulur," ifadelerine yer verdi.