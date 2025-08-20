  1. Ekonomim
İYİ Parti'de toplu istifa depremi: Gerekçesi açıklandı

İYİ Parti Mardin'de tarihi bir gelişme yaşandı. Partinin Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, il yönetim kurulu üyeleri ve Artuklu, Dargeçit, Midyat, Savur, Mazıdağı, Nusaybin, Yeşilli ilçe teşkilatlarının yöneticileri, toplu istifa kararı aldı. Yapılan ortak açıklamada, bu kararın "Terörsüz bir Türkiye" sürecine destek olmak amacıyla alındığı vurgulandı.

İYİ Parti'nin Mardin teşkilatında, "Terörsüz Türkiye" sürecine destek amacıyla toplu bir istifa dalgası yaşandı. Mardin İl Başkanı Süleyman Akar öncülüğünde; il yönetim kurulu üyeleri ve Artuklu, Dargeçit, Midyat, Savur, Mazıdağı, Nusaybin, Yeşilli ilçe başkanları ile yöneticileri, görevlerinden topluca istifa ettiklerini açıkladı.

Toplu istifanın gerekçesi

İl Başkanı Süleyman Akar, yazılı açıklamasında, toplu istifa gerekçesi olarak 'Terörsüz Türkiye' sürecini gösterdi. Akar, "Mardin halkı, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Süryani'siyle asırlardır bir arada yaşamış, hoşgörünün, barışın ve kardeşliğin simgesi olmuştur. Bugün attığımız bu adım, sadece bir istifa değil, toplumsal barışa ve kardeşliğe bir davettir, bir çağrıdır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi ve cesur çıkışı ile Türkiye ve dünya gündemine gelen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da destek verdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli birlik ve kardeşlik çağrısını dikkate alarak, ülkemizde kalıcı barış ve toplumsal huzurun tesisi amacıyla çözüm sürecine destek vermeyi, ülkemizin geleceği için vicdani ve tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.

