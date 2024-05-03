İYİ Parti’de yeni başkanlık divanı belli oldu

ANKARA (EKONOMİ) - İYİ Parti’nin 5. Olağanüstü Kongresi sonrası belirlenen Genel İdare Kurulu, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığından toplandı. Yeni Başkanlık Divanında yer alacak isimler açıklandı. Siyasi İşler Başkanlığına Enver Yılmaz getirilirken, partinin Genel Sekreteri Uğur Poyraz oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması nedeniyle görevini bırakan Ümit Özlale, Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlığı görevine geri döndü. Kürşat Zorlu tarafından yürütülen parti sözcülüğü ise kaldırıldı.

İYİ Parti Başkanlık Divanı’nda görev alan isimler şöyle:

Siyasi İşler Başkanı Enver Yılmaz, Genel Sekreter Uğur Poyraz, Mali İşler Başkanı Ersin Beyaz, Teşkilat İşleri Başkanı Hasan Toktaş, Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin, Hukuk-Seçim İşleri ve Parlamento ile İlişkiler Başkanı Hakan Şeref Olgun, Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş, Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Cenk Özatıcı, Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, Medya Tanıtım Başkanı Selcan Taşçı Hamşıoğlu, Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, ARGE-Eğitim ve Siyaset Akademisi Başkanı Alpaslan Yüce, STK İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan, Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekçi, Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy ve Genel Sekreter Yardımcısı Dursun Çolak.

Süleyman Nevzat Korkmaz, Ali Coşkun ve Mümtaz Çoban da İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun başdanışmanları olarak görevlendirildi. Dervişoğlu, Meclis Grup Başkanvekillerinin ise pazartesi günü kamuoyuna ilan edileceğini söyledi.