İYİ Parti'deki 'Şeyh Said' krizi derinleşiyor: 12 binden fazla üye istifa etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said ile alakalı tartışmaların ardından disipline sevk edildi. Olayın ardından istifa eden Ensarioğlu'nun oğlu İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Vecdin Ensarioğlu, partinin il teşkilatında yer alan ilçe başkanları da dahil toplam 12 bin 750 üye ile birlikte istifa ettiğini açıkladı. Ensarioğlu, il başkanlığında yaptığı konuşmada, "Sayın Salim Ensarioğlu'nun olmadığı bir yerde bizim varlığımız söz konusu olamaz" dedi. İşte açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

"Şeyh Said ismi büyük bir kesim tarafından normal karşılandı"

* Birkaç gündür sosyal medyada sayın bakanımız ve İstanbul Milletvekilimiz Mehmet Salim Ensarioğlu’na yapılan haksız ve mesnetsiz ithamları esefle kınıyoruz. Kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, Diyarbakır’daki bir bulvara Şeyh Said isminin verilmesi toplumun büyük bir kesimi tarafından doğal karşılanmışken, sayın bakanımızın sosyal medyada Şeyh Said ile ilgili medyada yapılan galiz hakaretleri reddeden açıklamasında Cumhuriyet değerlerini rencide eden veya vatan hainliği çağrıştıracak herhangi bir ifade bulunmamaktadır.

"İYİ Parti hür ve müstakil görüşlere tahammül edemedi"

* 21. yüzyılda yeni bir hikaye yazmak ve milletimize üçüncü bir yol göstermek üzere hür ve müstakil olarak yoluna devam etmek isteyen, ne yazık ki gönül verdiğimiz İYİ Parti, hür ve müstakil görüşlere tahammül edememiştir.

* Sayın bakanımızın talebine dönük başlayan linç kampanyasının karşısında olduğumuzu tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Bununla birlikte naaşlara bile saygısı ve tahammülü olmayanlara hatırlatmak isteriz, 21. yüzyıldayız. Siyaset ve bölge büyüğümüz, kıymetlimiz sayın Salim Ensarioğlu’nun olmadığı bir yerde bizim varlığımız söz konusu olamaz.

İl ve İlçe teşkilatlarımla ve 12.750 üyemle birlikte 2018 yılından beri onurla mücadele verdiğimiz İyi Parti Yerel Yönetimler 8.Bölge Koordinatörlüğünden, Diyarbakır İl Başkanlığından ve İYİ Parti’den istifa ediyoruz. pic.twitter.com/r1RXPeUjRc — Vejdin Ensarioğlu (@vejdinensariogl) December 16, 2023

Ensarioğlu ne söylemişti?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin yapılacak yeni yola "Şeyh Said Bulvarı" adını vereceğini duyurmasının ardından başlayan tartışmalara katılmış, Şeyh Said’e yönelik ithamları şiddetle reddettiğini söylemişti.

Ensarioğlu, "Bu tür ithamları ifade edenler toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmek dışında herhangi bir amaca hizmet etmeyenlerdir. Biz toplumun tüm değerlerine saygı ve hürmeti bir hafıza barışı olarak görüyoruz" ifadesiini kullanmıştı.

Said Nursi ve Seyid Rıza’nın mezar yerlerinin açıklanması gerektiğini belirten Ensarioğlu, açıklamasında devamla şunları söylemişti:

"Anılan değerlerin mezar yerleri aleni bir değer iken devlet sırrı diye ifadelendirilmesi akla ziyan olmakla beraber hafıza barışına hizmet etmemektedir. Ülkemizde öncelikli olarak bir hafıza barışından başlanıp huzur ikliminin kalıcı olarak sağlanmasının tüm kesimlerin dahli ile mümkün olabileceği inancının kırılmasına müsaade etmeyeceğimizi ilgili taraflar bilmelidir. Ayrıca bu inancı taşıyan ilgili kamuoyunun taşıdığı bu inancını daha yüksek bir sesle dile getirmesini temenni ediyorum."

Kürşad Zorlu'dan açıklama

Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından Diyarbakır'da bir bulvara Şeyh Said'in isminin verilmesine ilişkin paylaşımlar yapan Ensarioğlu'nun disipline sevk edildiğini duyurmuştu.

Zorlu, Ensarioğlu hakkında yaptığı paylaşımda "Milli Mücadelenin ruhuna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesinin ortaya koyduğu tarihi ve milli gerçeklere aykırı paylaşımını reddediyoruz. Böyle bir anlayışın partimizle hiç bir ilişkisi yoktur ve bundan sonra da olamayacaktır. Söz konusu paylaşımla alakalı, genel başkanımızın talimatlarıyla, gereken disiplin süreci ivedilikle başlatılmıştır" demişti.