İYİ Parti’den 2 vekilin daha AK Parti’ye katılacağı öne sürüldü

Son günlerde İYİ Parti’de art arda yaşanan istifalar, siyasi kulisleri hareketlendirdi. Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu’nun ardından Konya Milletvekili Ünal Karaman da partisinden ayrıldı ve AKP’ye katıldı.

Cumhuriyet’in haberine göre, İYİ Parti’den iki milletvekilinin daha önümüzdeki günlerde istifa ederek AKP’ye geçeceği öne sürüldü.

"Topyekûn mücadele etmeliyiz”

Parti kurmayları, istifaların arkasında AKP'nin İYİ Parti'ye milletvekili üzerinden bir operasyon yaptığını söyledi. İYİ Partili bir yetkili, “AKP, oy kaybının hıncını muhalefetten çıkarıyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanması, CHP’ye belediyeler üzerinden baskılar, bize de milletvekili operasyonu. Muhalefet olarak tüm bu operasyonlara karşı topyekûn mücadele etmeliyiz” yorumunu yaptı.

İYİ Parti’den üst düzey bir yetkili de istifalara ilişkin “çürük elmaların temizlendiğine” işaret etti.