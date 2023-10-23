İYİ Parti'den AK Parti iddiasına yanıt

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Zorlu, gelinen aşamada İsrail'in kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef alarak olayı savaş olmaktan çıkardığını belirtti.

Zorlu, şu an 5 binin üzerinde can kaybı, 10 binden fazla da yaralı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İnsanların acımasızca katledilmesine sessiz kalamayız. Türkiye ve başta bölge ülkeleri olmak üzere, tüm dünya bu duruma son vermek adına harekete geçmelidir. Bizim açımızdan Mehmetçiğimizin konumu ve kıymeti ise tartışmaya kapalıdır. Mehmetçiğimizin, sınırlarımız dışında görevlendirilmesi, ancak vatanımızın bölünmez bütünlüğüne yönelik bir tehdit bulunması halinde değerlendirilebilir."

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanlığı tarafından Gazze'ye ulaştırılmak üzere, Genel Başkan Akşener himayesinde yardım çalışması başlattıklarını anlatan Zorlu, kargo uçağı kiralamak üzere THY Kargo ile temasların sürdüğünü, şartların uygun olması durumunda Gazze'de bir sahra hastanesi kurabilmek için koordinasyon çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Sinan Aygün iddiası

Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener’in CHP eski Milletvekili Sinan Aygün ile görüşmesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklifi götürdüğü iddiası ve gazeteciye yönelik takınılan tavırla ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:

“Genel başkanımızın gazetecilik mesleği ile hele hele sizler gibi emektarlarla hiçbir sorunu olamaz aksine çok daha büyük bir önem atfettiğini bilen birisi olarak söylüyorum. Orada bir arkadaşımızın tırnak içinde gizli bir yemek ifadesi ile bir yönlendirme gayesi ona karşı gösterilmiş bir tepkiydi. Bu yemek konusunda özellikle Ankara adaylığı ihtimali ile seslendirilen iddialar tamamen gerçek dışıdır. Son derece nezaket çerçevesinde yapılmış, gerçekleştirilmiş bir yemektir.”

İzmir iddiasına yalanlama

İzmir eski Milletvekili Aytun Çıray’ın yerel seçimlere yönelik İYİ Parti’nin AK Parti ile anlaştığına dair iddiası sorulan Zorlu, “Bu iddiaların ciddiye alınacak bir yanı yok. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Bu iddiayı ortaya atanlara şu soruyu sormak isterim: CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı belli mi? Bu konuda bazı kafa karışıklıkları var. Bu konuyu daha fazla irdelemelerini tavsiye ediyorum.” açıklaması yaptı.

Kutlama iptalleri

Zorlu, Doha Büyükelçiliği ve TRT’nin Cumhuriyet’in 100. yılına ilişkin kutlamaları iptal etmesiyle ilgili soru üzerine şu yanıtı verdi:

“Cumhuriyet bizim ortak değerimiz. Değerler sistemimizin vazgeçilmez taşıyıcısı. Böyle bir merkezdeki konuyu siyasallaştırma girişimlerini elimizin tersiyle itiyoruz. Cumhuriyeti ona yakışan şekilde kutlanmasını kendi adımıza, kendi payımıza düşen çerçevede yerine getireceğiz. Bir büyükelçiliğin böyle bir karar alabilmesi için kanaatimce yani hariciyenin kendi disiplini içerisinde bu kararı nasıl aldığını da kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine sunmak istiyorum. Merkezden alınan bir kararın icrası mı? Yoksa bir büyükelçilik mi bu kararı alarak uyguluyor? TRT’nin, biraz önce ifade ettim, çağrımızdı bu; çok büyük imkanları olan bir kuruluştan bahsediyoruz. Bir film hazırlanabilirdi, buna özel yapıtlar ortaya çıkarılabilirdi. Kutlama sadece dansla, müzikle kutlama demek değildir. Bizim karşı çıktığımız husus bu, Cumhuriyet gönüllerde ve fikirlerde yaşatılması gereken bizim bayrağımız. Bu tip etkinlik bütünüyle de bu kutlamaları devletimizin kanalı elbette gerçekleştirebilir.”

"Tarafımıza davet gönderilmedi"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta İstanbul’da Altılı Masa’yı oluşturan partilerin il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldiğine yönelik iddiaların sorulması üzerine şu yanıtını verdi:

“Biz de bugün basından öğrendik böyle bir toplantıya katıldığımız tırnak içinde söylüyorum. Bizim hiçbir yetkilimiz, temsilcimiz bu bahsedilen toplantıda yer almadığı gibi herhangi bir davet de tarafımıza gönderilmemiştir.”