İYİ Parti'den AK Parti'nin 25. yılına klipli gönderme... 'İşte senin asıl hikayen'

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Sosyal medya üzerinden paylaşılan klipte ekonomi, hayat pahalılığı, deprem politikaları, kamu-özel iş birliği projeleri ve yargı uygulamaları üzerinden çeşitli mesajlar verildi.

25 yıllık iktidara şarkılı eleştiri

İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, AK Parti'nin iktidarda geçirdiği 25 yıllık döneme ilişkin eleştiriler müzik ve şarkı sözleri eşliğinde aktarıldı. Partinin paylaşımında videoya, “25 yılın gerçek şarkısını gururla sunar” notu düşüldü.

Klipte özellikle ekonomik göstergeler ve vatandaşın günlük yaşamını etkileyen hayat pahalılığına dikkat çekilirken, iktidarın ekonomi politikalarına yönelik eleştiriler öne çıkarıldı.

Deprem ve garanti ödemeleri de klipte

Videoda yalnızca ekonomi başlığıyla sınırlı kalınmadı. Depremlere yönelik politikalar da eleştiri konusu yapılırken, kamu-özel iş birliği modeliyle hayata geçirilen ve geçiş ya da hasta garantileri içeren projelere göndermelerde bulunuldu.

İYİ Parti'nin hazırladığı klipte, iktidarın farklı dönemlerdeki uygulamalarına ilişkin eleştiriler peş peşe sıralanarak AK Parti'nin 25 yıllık siyasi geçmişine dair muhalefet perspektifi ortaya konuldu.

“İşte senin asıl hikayen”

Klibin sonunda ve sosyal medya paylaşımında dikkat çeken mesaj ise “Ne anlatırsan anlat, işte senin asıl hikayen” ifadeleri oldu.

İYİ Parti, bu paylaşımla AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde yayımladığı kutlama içeriklerine karşı kendi siyasi değerlendirmesini sosyal medya üzerinden kamuoyuna sundu.