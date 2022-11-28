İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Özcan'a meşaleli karşılama

İYİ Parti’den istifa edip AK Parti’ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, hem AK Parti’de hem de Nazilli Belediyesi'nde düzenlenen törende meşalelerle karşılandı. AK Parti Aydın Milletvekilleri, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kolları başkanları, MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren, çevre ilçelerin ilçe başkanları ile partililer karşılama töreninde hazır bulundu.



Kısa bir teşekkür konuşması yapan Başkan Özcan, kendisini tebrik eden AK Partililer ve MHP’lilerle birlikte Nazilli Belediyesine hareket etti. Mehterle karşılanan Başkan Özcan belediye meydanında toplananlara hitap etti.

“Nazilli AK hizmetlerle tanışacak’’

Başkanlık mekanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özcan, “Hayatta geçmişe dönüp bakarsak ‘mutlaka en küçük engellere takılacağız’ diye düşünenlerdenim. O nedenle dünlerimizi bırakıp yarınlarımıza bakmamız lazım. Cumhurbaşkanımızın kutlu bir çağrısı vardı.Zor günlerden geçiyoruz ve daha zor günler görmememiz adına birlik beraberlik içerisinde hep birlikte yarınları, Türkiye’nin geleceğini hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Yarınları daha güçlü bir şekilde hazırlayacağız. Cumhurbaşkanımızın da hedefi bu yönde. İnşallah bu hedefte sizlerle bir arada yürümek için buradayım. Nazilli AK hizmetlerle tanışacak" dedi.