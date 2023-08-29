İYİ Parti’den Ankara ve İstanbul için aday açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Genel Başkanımızın konuşmasında ittifak yerine, milletimizin isteği hasıl olduğunda ve her yörenin yerel koşulları dikkate alınarak iş birliklerinin belli yerlerde olabileceğine yönelik bir ifadesi oldu. Bizim için önemli olan yerelde hizmetin nasıl gerçekleşeceğiz. Cumhur İttifakı’nın paydaşlarının ortaya koyduğu anlayış; ‘Merkezde biz, yerelde biz, her yerde biz. O zaman hepimiz Türkiye’yiz' Böyle bir anlayış yok. Türkiye bu anlayış ile idare edilemez. Biz 85 milyon insanımızın çoğulculuğu, zenginliğini ortaya koyacak bir seçim atmosferi istiyoruz. Bu anlamda da kendi adaylarımızı çıkarmanın gayreti içerisindeyiz. Çalışmalarımızı başlattık" diye konuştu.