İYİ Parti'den art arda gelen istifalar hakkında açıklama

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin Eskişehir İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu.

İYİ Parti olarak her seçim çevresinde seçime kendi adaylarıyla gireceklerini daha önce de ifade ettiklerini anımsatan Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Bu, şahsi kanaatimiz değil partimizin karar kurulu olan Genel İdare Kurulumuz tarafından alınmış ve kamuoyuyla paylaşılmış bir karardır. Başka bir siyasi partinin kongresinde yaşanan gelişmeler ve değişiklikler kararımızı etkileyemeyecektir. 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisiyle yapılan ittifakın müzakerelerine katılmış ve o dönemde İYİ Partinin Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı'ydım. Biz, o ittifakı herhangi bir belediyeyi kazanabilmek, İYİ Parti açısından o seçimlerde yüksek oy almak için yapmadık. 2019 yılındaki o birlikteliği 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yenilebileceğini göstermek ve ispat etmek için yaptık. 2019'un şartlarına göre yaptığımız ittifak yerinde ve doğru bir ittifaktı."

Dervişoğlu, seçimleri yanlış söylemler, stratejiler ve aday belirleme süreci yüzünden kaybettiklerini savundu.

İYİ Partinin Türk milletine üçüncü yolu gösterdiğini ifade eden Dervişoğlu, "Ana muhalefet ve iktidar arasında sıkışmış milletimize yeni bir yol göstererek, yeni bir yol açarak bu seçimleri müstakil katılmak suretiyle milletin kantarında kendimizi tarttırmak istiyoruz. O sebeple adaylarımızı da açıkladık." dedi.

Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılması

İYİ Partiden istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılmasını değerlendiren Dervişoğlu, "Eskişehir'de de bir milletvekilimiz vardı. İstifa etti ve Adalet ve Kalkınma Partisine katıldı. Eskişehir'in bir milletvekili vardı. Şimdi 40 milletvekili var. Bu milletvekillerinden biri ben Müsavat Dervişoğlu, diğeri de Afyonkarahisar Milletvekilimiz Hakan Şeref Olgun." diye konuştu.

Müsavat Dervişoğlu, bir gazetecinin partilerinin seçime tek başına gireceklerini açıklamalarının ardından art arda istifalar yaşandığını hatırlatması üzerine şunları söyledi:

"İstifa, tek taraflı bir karardır. Biz, Türkiye'nin önüne bir üçüncü alternatifin gelmesinin demokrasi açısından önemli olduğunu söylüyoruz. Şimdi bazı arkadaşlarımız ittifaksız bu süreçte partimizin başarı elde edebilme ihtimalinin düşük olduğunu söylüyorlar. Ben bunu söyleyenlere şunu söylüyorum: 'Bugün şu partiyle ittifak yapacaksınız. Ertesi gün bu partiyle ittifak yapacaksınız. Ne zaman milletin umudu olacaksınız? Milletin kantarında çıkıp kendimizi tarttırmak istiyoruz.' Millet, kendi iradesiyle bizim adaylarımıza teveccüh gösterir, onları da belediye başkanı yaparsa bu memlekete hizmet etme yolculuğumuzu sürdürürüz. Bu kararımızdan ötürü milletimiz herhangi bir siyasi faturayı bize keserse de sonuçları üzerinde düşünürüz. Bütün bunların öncesinde CHP'yle olan ittifaka karşı çıkıp 'AK Parti'yle ittifak kuralım.' diyen kişilerin sözüne uyarsak İYİ Partinin bir kuruluş hikayesi var.

O hikayeye aykırı davranmış oluruz. İYİ Parti, hiçbir siyasi partinin seçim zaferinin aparatı olmak üzere kurulmadı. İYİ Parti, bu büyük millete büyük vaatlerde bulunarak iktidar olmak üzere kuruldu. Bunun gerçekleşebilmesi için de mücadele ceddine ihtiyaç vardır."

"Gönlünü başka bir yere pazarlamıştır"

Dervişoğlu, partilerinden istifa etmiş hiç kimsenin arkasından bir şey söylemeyeceklerini ve olumsuz beyanlarda bulunmayacaklarını dile getirdi.

"Tek taraflı bir karar olduğu için bu, bize düşmez." diyen Dervişoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İktidar partisine kendisini aday yapmak üzere o partinin genel başkanı tarafından yakasına rozet takılıyorsa bilinmesini isterim ki kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıyan oylar, Eskişehir'in oylarıdır. İYİ Partinin oylarıdır. Kendisine İYİ Partililer tarafından gönül verilmiştir. Buna bağlı olarak da oy verilmiştir. Eskişehir'in kendisine verdiği gönlü ve yine Eskişehir'in kendisine verdiği oyları, iş adamı aklıyla başka bir yere ciro edemez. Bunun adı tırnak içinde söylüyorum: 'Siyaseten haramzadeliktir.' Görüşlerime katılmadığınız için istifa edersin. Kendisini tanımıyorum. Bana göre nasıl geldiyse öyle gitmiştir. Eskişehir'in kendisine verdiği gönlü başkasına ciro edemez, başkasına da kiraya veremez. Bir siyasetçi bu sorumlulukla davranmalı. Bunun adı yine tırnak içinde 'haramzadeliktir.' Gönlünü başka bir yere pazarlamıştır. Gönlünü başka bir yere ciro etmiştir. Eskişehir'in gönlünü başka bir yere kiraya vermiştir."

Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz ile İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem, art arda açıklama yaparak partiden istifalarını duyurmuştu.