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İYİ Parti’den asgari ücret ve en düşük emekli aylığı önerisi: Maaşlar güncellesin

Asgari ücret ve en düşük emekli aylığının enflasyon hedeflerindeki sapmalar nedeniyle güncellenmesi gerektiğini dikkat çeken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu maaşlar konusundaki ilk somut önerisini kamuoyuyla paylaştı.

Haber Merkezi
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İYİ Parti’den asgari ücret ve en düşük emekli aylığı önerisi: Maaşlar güncellesin
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Asgari ücret ve en düşük emekli aylığında ilk öneri İYİ Parti’den geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2025 yılının ikinci yarısı için asgari ücret ve en düşük emekli aylığı konusunda beklentisini paylaştı.

"En düşük emekli aylığı ile asgari ücret eşitlensin"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, en düşük emekli aylığı ile asgari ücretin 29.850 TL’de eşitlenmesi gerektiğini söyledi. 

Önerilen rakam enflasyon hedeflerindeki sapmalar nedeniyle güncellendi.  

Mevcut net asgari ücretin 22.105 TL olduğunu hatırlatan Dervişoğlu, daha önce İYİ Parti tarafından 2025 yılı için önerilen 28.000 TL’lik asgari ücret beklentisinin, enflasyon hedeflerindeki sapmalar nedeniyle 29.850 TL’ye güncellendiğini açıkladı.

Dervişoğlu ayrıca aynı miktarın en düşük emekli aylığı için de geçerli olması gerektiğini savundu.

Vergi muafiyeti çağrısı

İYİ Parti lideri, yalnızca ücretlilerin değil, işverenlerin de korunması gerektiğini ifade ederek, önerilen ücret artışının işverene ek yük getirmemesi için devletin sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi.

Devletin, vergi muafiyeti ya da doğrudan destek mekanizmalarıyla işverenin maliyetini azaltabileceğini savunan Dervişoğlu, “Ücretliye insanlık sınırında bir hayat sunulmalı. İşverenin yükü ise devlet tarafından hafifletilmeli” diye konuştu.

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