İYİ Parti'den Bahçeli'ye Akşener yanıtı: Kimse bize...

31 Mart Yerel Seçimleri'ndeki tablonun ardından olağanüstü kongre düzenleyip seçim yapma kararı alan İYİ Parti'de adaylığını ilk açıklayan isimlerden olan Müsavat Dervişoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu "

MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt

Dervişoğlu açıklamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e yaptığı çağrıya yanıt verdi.

Bahçeli'nin İYİ Parti'deki kurultay sürecine ilişkin "Sayın Meral Akşener'in ayrışma kararından vazgeçerek partisinin başında olması gerektiğini düşünmekteyim" sözlerine ilişkin konuşan Dervişoğlu, "İYİ Parti'ye kimse istikamet çizemez" dedi.

"Akşener benden yanaysa onur duyarım"

Dervişoğlu, İYİ Parti'deki olağanüstü kurultayda Akşener'in kendisini desteklediği iddialarına ilişkin ise "Akşener'in desteği benden yanaysa bundan onur ve gurur duyarım" diye konuştu.

Parti genel merkezinde açıklama yapan Dervişoğlu, delegelere 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultayda oy kullanmaları yönünde çağrıda bulundu.

Dervişoğlu, AKP'nin Anayasa değişikliği çalışmalarına ise karşı olduklarını belirterek "Bu ülkeyi tek adam rejiminin kölesi olmaktan kurtaracağız. Bu rejimi güçlendirecek hiçbir düzenlemeye de müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Dervişoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Partimizin dışındaki iradelere de partimizi teslim etmemiz asla mümkün değildir. İYİ Parti rant gruplarınca dizayn edilmiş bir parti değildir. Bu partiyi kuran bizatihi Türk milletinin kendisidir. Partiyi millet kurdu, biz sadece tabelasını astık.

İktidarın iktidar olmaktan, muhalefetin muhalefet etmekten memnun olduğu ortamda kuruldu. Tek adam rejiminin keyfi ve baskıcı kararları altında ezilen bir ülke değil, demokratik bir ülke tahayyül ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bir kişinin aklına ve heveslerine asla emanet edilemez. Bir milletin kaderi bir faninin şahsi ihtiraslarına kurban edilemez. Sona ermesi gereken bir kabus haline gelmiştir."

"Ak parti yönetimine karşıyız"

"AK Parti hükümetleri refah ve zenginliği üretip hakla paylaştırmak yerine yoksulluğu yönetmektedir. Bu koşullarda hükümete söylenecek tek söz var: Keşke siz geçen yüzyılda kalmış olsaydınız. Biz ileri demokrasiden, hukukun üstünlüğünden liyakatten doğadan ve yeşilden, Türkiye'den yanayız. Dolayısıyla tek adam rejimine antidemokratik her türlü uygulamaya, yasaklara karşıyız. Tüm bunları içinde bulunduran AK Parti yönetimine karşıyız.

Kurultay süreciyle birlikte partimizin merkezden kopacağı, belli bir ideolojik kalıbın içine girerek radikalleşeceğine dair mesnetsiz açıklamaların tamamını reddediyoruz. Bunlar İyi Parti’yi marjinalleştirme çabası içine giren art niyetli çevrelerin tezviratlarıdır. İyi Parti milliyetçi aynı zamanda demokrat ve kalkınmacı umdeleriyle Atatürk’ün kurduğu milli devletin temel ilkelerine bağlı bir siyasi parti olarak esasen merkezin ta kendisidir.

İYİ Parti’nin temsil ettiği merkez, memleketimizdeki tüm vatanseverleri kucaklayan Türkiye’nin makul aklıdır. İYİ Parti Türkiye’nin sağduyusudur. Partimiz medyada her fırsatta çıkıp siyasi hareketimize son kullanma tarihi belirleme hevesinde olanların heveslerini kursaklarında bırakacak, kutuplaştırma politikaları ile ayrıştırılmaya çalışılan milletimizi yeni bir kalkınma ülküsüne taşıma kararlılığını sonuna kadar sergileyecektir."

"Türkiye yüzyılı'ndan bahsediyorsunuz?"

"AKP hükümetleri milletimizin evlatlarına kaliteli bir eğitim ile parlak bir gelecek vermek yerine cehaleti örgütlemekle meşguldür. AKP hükümetleri refah ve zenginliği üretip hakça paylaşmak yerine yoksulluğu yönetmekle meşguldür. Ortalama 20 milyon vatandaşımızın sosyal yardımla geçinebildiği, 16 milyon vatandaşımızın destek almadan elektrik faturasını dahi ödeyemediği, 8 milyon kişinin yalnız kömür yardımıyla ısınabildiği bir memlekette siz iktidar olarak hangi yüzle hangi Türkiye Yüzyılı'ndan bahsediyorsunuz."

Yeni anayasa tartışmaları

"Türkiye’de mevcut rejimi tahkim edebilecek bir anayasa değişikliğini gündeme taşıyabilme çalışmalarına şahit oluyoruz. İYİ Parti tek adam rejimini tahkim edecek hiçbir değişikliğe olur vermeyecektir. Bu ülkeyi tek adam rejiminin kölesi olmaktan çıkarmak için gerekli mücadeleyi vereceğiz."