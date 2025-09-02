İYİ Parti'den CHP ile ilgili ilk açıklama: Demokrasi açısından ciddi sorun teşkil ediyor

İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin İstanbul İl Kongresi iptaline ve İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Kararın ardından siyasi partilerden ilk tepki de İYİ Parti'den geldi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, süreci yakından takip ettiklerini dikkat çekerek, “Demokrasinin işleyişi açısından ciddi sorun teşkil ediyor” dedi.

Yücel Coşkun sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi, mevcut yönetim görevden alındı ve geçici bir kayyum heyeti atandı. Seçilmiş bir yönetimin yargı kararıyla devre dışı bırakılması, demokrasinin işleyişi açısından ciddi bir sorun teşkil ediyor. Süreci dikkatle takip ediyoruz.”