İYİ Parti'den CHP'den geçen Mustafa Bıyık: İmamoğlu’nun ciddi desteklerini gördük

30 Nisan'da İYİ Parti'den ayrılan Trabzon'un Yomra ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Bıyık CHP'ye katıldı. Bıyık'a parti rozetini bugünkü grup toplantısında CHP lideri Özgür Özel taktı.

"Ekrem İmamoğlu’nun ciddi desteklerini gördük"

Sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Yomralılara seslenen Bıyık, iki kez ilçe halkının teveccühünü almanın kendisinin en büyük mutluluğu olduğunu dile getirerek, "Geride bıraktığımız 5 yıllık hizmet döneminde ilçemize önemli hizmetler kazandırabilmeyi başardığımızı düşünüyorum. Bu hizmetleri yapabilmemizde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ciddi desteklerini gördük. Kendileri maddi ve manevi olarak belediyemizin yanında olmuş, projelerimizi desteklemiştir. İçinde bulunduğumuz ikinci 5 yıllık dönem (2024-2029) içinde ciddi projelerimiz bulunmaktadır. İlçemize kazandırabilmeyi arzu ettiğimiz bu projelerimizde Sayın İmamoğlu yine destekçimiz olacaktır" ifadelerini kullandı.

Görevi boyunca siyasi ayrım yapmadan hizmet etmeye özel önem gösterdiğini ve yakasına asla parti rozeti takmadığını vurgulayan Bıyık, bundan sonra da aynı çizgide hareket etmeye devam edeceğini dile getirdi.

"İmamoğlu’nun yol arkadaşlığı teklifi bizleri mutlu etmiştir"

Bıyık, açıklamasını "Kamuoyunun malumu olduğu üzere 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından mensubu olduğum İYİ Parti’den ayrılmıştım. Aradan geçen sürede Yomra ve Trabzon teşkilatlarımızın isteği ile CHP Genel Merkezi’nden partiye takılmamız için teklif aldık. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in çağrısı, Trabzonlu hemşehrimiz, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun yol arkadaşlığı teklifi bizleri mutlu etmiştir. Ülkemizin en büyük şehrinin, dünyanın gözbebeği İstanbul’un Trabzonlu Başkanı Sayın İmamoğlu’nun yol arkadaşlığı teklifine ‘evet’ demek bizler için bir vazifeydi. Bu minvalde Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldığımı kıymetli bilgilerinize sunuyorum. Bizleri Genel Merkezde ağırlayan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e şükranlarımı sunuyorum." diyerek sürdürdü.

"Hangi siyasi partilere mensup olursak olalım biz birlikte Yomra olmaya devam edeceğiz"

Bıyık sözlerini "Yomra’da yaşadığımız iki seçimde de her siyasi partiye mensup insanlarımızın oyu ile göreve seçildiğimizi biliyorum. Bizlere AK Partili de CHP'li de MHP’li de İYİ Partili de Saadet Partili, Yeniden Refahlı, Zafer Partili ve diğer siyasi partilerimize gönül vermiş insanlarımız oy vermiştir. Bunu hiçbir zaman unutmayacağıma, sadece bir siyasi partinin mensubu değil, bütün Yomra’nın belediye başkanı olmaya devam edeceğime söz veriyorum. Hangi siyasi partilere mensup olursak olalım biz birlikte Yomra olmaya devam edeceğiz." şeklinde tamamladı.