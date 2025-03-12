İYİ Parti'den DEM Parti'ye: Randevu talebi gelmedi, gelirse reddedeceğiz

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından DEM Parti dün siyasi parti turuna başladı.

Heyet, CHP, EMEP ve DEVA Partisi'ni ziyaretinin ardından bugün, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi ile görüşecek. DEM heyeti 17 Mart Pazartesi günü ise Meclis'te MHP ve AK Parti ile bir araya gelecek.

Heyet, İYİ Parti ile görüşecek mi?

DEM Parti'den bu sabaha kadar kendilerine bir görüşme teklifi gelmediğini belirten İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, teklifin gelmesi durumunda reddedeceklerini belirterek, "50 bin Türk vatandaşının canı merkezinde olduğu bir süreçte Türkiye’nin ve Türk milletinin hiçbir menfaati sağlanamaz. Onun için İYİ Parti burada olmaz, olamaz. Öcalan’ın merkezinde olduğu hiçbir girişimde hiçbir siyasi süreçte İYİ Parti olmaz" dedi.

"Zaten PKK diye bir şey kalmadı"

SDG ile Suriye merkezi yönetimi arasında imzalanan anlaşmaya değinen Özatıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Zaten PKK diye bir şey kalmadı. Son 11 yılda PKK ismini ve coğrafi konumunu değiştirdi. PKK, YPG oldu adı ve Suriye’nin kuzeydoğusuna geçti. Ana kuvveti Suriye’nin kuzeydoğusundadır. Şimdi YPG adındaki yeni PKK, dün Ahmed eş-Şara ile bir anlaşma imzaladı; Suriye Ordusu'na entegre olma anlaşması imzaladılar. Suriye’nin şu anda bir ordusu yok. Suriye’nin ordusu İsrail tarafından yok edildi. Ama YPG’nin bir ordusu var. Ahmed eş-Şara’da olmayan silahları ve insan gücü var YPG’nin. İki ordu entegre olursa YPG blok halinde Suriye Devleti’nin parçası olur. Bu da meşrulaşmasını sağlar. Mazlum Abdi devlet adamı olarak karşımıza çıkar. Bu durumu halen bizlere zafer olarak yutturmaya çalışanlar var.

YPG bir devletleşme sürecinin içerisine çoktan girdi. Suriye, Irak gibi parçalandı ve dünkü açıklama da YPG’nin meşrulaşması ve devletleşmesidir. Düşünün YPG’nin 80 bin kişilik bir silahlı gücü olduğu biliyor ve bu silahlar modern silahlar. Siz olsanız Ahmed eş-Şara’nın ise 24 binlik kalaşnikovlu gücüne teslim olur musunuz? Tabi ki olmazsınız. Haliyle bir teslim olmak söz konusu değil zaten ABD böyle bir şeyi kabul etmez. Ama bir blok halinde Suriye Devletine katılırsanız yarın veya başka bir gün Türkiye size operasyon yapacağı zaman Suriye hükümetine operasyon yapmış olur. Meselenin özü bu."