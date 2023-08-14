İYİ Parti'den deprem çağrısı: Derhal çalışmalara başlayalım

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 17 Ağustos'un Marmara depreminin 24. yılı olduğunu, aradan geçen yıllarda birçok vatandaşın yaralarının hala kapanmadığını söyledi.

Yaşanan acılara rağmen gereken derslerin çıkarılmadığını, son olarak Kahramanmaraş merkezli depremler öncesi uzmanların ciddi uyarılarda bulunduklarını anımsattı.

Marmara Bölgesi ve özellikle İstanbul için uzmanların büyük bir deprem tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu sürekli dile getirdiğini vurgulayan Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geride kalan 24 yılda özellikle Marmara Bölgesi'nde dikey mimariyle yola devam kararı aldık. Bu konuda toplanan vergiler, yardımlar nerede ve nasıl kullanıldı? Bunları öğrenelim ki buna göre tedbirler alalım. Kentsel dönüşüm çalışmalarının yanı sıra ivedilikle şehir merkezlerinin yükü derhal alınmalıdır. İstanbul'da olası bir depremin çok büyük yıkımlara sebep olacağı hepimizin malumudur. Türkiye'nin acı bir tablo ile daha karşı karşıya kalmaması için hep birlikte ayrım yapmadan derhal çalışmalara başlayalım."

Yeni eğitim-öğretim dönemi

Zorlu, eylül ayında üniversitelerin açılacağını hatırlatarak, öğrencilere ocak ayında 3 aylık toplu şekilde verilecek burs ve kredi ödemelerinin eğitim öğretim yılı başlamadan yapılması gerektiğini dile getirdi.

Okulların açılmasıyla birlikte velilerin çocukları için kırtasiye harcamaları yapacağına işaret eden Zorlu, velilerin okul masraflarını düşürebilmek adına belli bir bakiye yüklenen kırtasiye alım kartlarıyla destekler sağlanabileceğini söyledi.

Zorlu, kırtasiyelerin rekabet etme koşullarını artırma adına şu anda yüzde 20 oranında uygulanan KDV'de indirme gidilebileceğini, TBMM'de bu yönde atılacak bir adım için hazır olduklarını ifade etti.

Servisçi esnafının da artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle zor durumda olduğunu anlatan Zorlu, "Bu durumu mecburen fiyatlara yansıtmak zorunda kalacaklar ve velilerimiz de zor durum da kalacak. Bir tarife belirlense de özel okul servislerinde bu tarifeye uyulmadığı yönünde şikayetler alıyoruz. Servisçi esnafından bu sorunun aracı ve komisyonculardan kaynaklandığı cevabını alıyoruz. Derhal iktidar bu duruma el atmalı." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın "İYİ Parti'nin yeri PKK ve FETÖ’nün yanı değildir." şeklindeki açıklaması sorulan Zorlu, "Sayın Dağ, milliyetçileri ve bu ülkenin vatanseverlerini tahminimce iyi tanımıyor. Milliyetçilik, vatanseverlik asla FETÖ ve PKK ile yan yana getirilemez, ilişkilendirilemez. Öyle anlaşılıyor ki İYİ Parti'nin önümüzdeki siyaset sürecinde Türkiye'yi merkezine alan, 85 milyon insanımızı kucaklayarak heyecan yaratacak olma iddiası birilerini gerçekten ürkütmüş." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Partiye yönelik çağrısı sorulan Zorlu, şunları kaydetti:

"Bu konuda açıklamamız çok netti. Sayın Bahçeli'nin doğrudan olmasa da çağrısına, kendi politikalarımız, üslubumuz ve ilkelerimiz çerçevesinde çok açık bir yanıt verdik. Orada bir 'komşuluk' kavramı kullanıldı ama bunun hemen ardından MHP'nin bazı yetkililerinin partimizin varlık sebebiyle misyonuyla, duruşuyla, kadrolarıyla ilgili kullandıkları yakışıksız ifadeler, hakaretler... İşte burada bir tutarsızlık var mı yok mu bunu kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine sunmak isterim. Asla bu iddiaları ve isnatları kabul etmiyoruz."