İYİ Parti'den Dikbayır açıklaması: Soruşturma başlatılmasına karar verildi
İYİ Parti, Disiplin Kurulu'na sevk ettiği Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, hakkında soruşturma başlatılmasına oy birliğiyle karar verdi.
İYİ Parti, Disiplin Kurulu'na sevk ettiği Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, hakkında soruşturma başlatılmasına oy birliğiyle karar verdi.
Partiden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Müşterek Disiplin Kurulumuz, 22.11.2023 tarihinde toplanarak; Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından, tüzüğümüzün 4 ayrı maddesinin ihlali konusunda kesin ihraç ve tedbir talebi istemi ile Disiplin Kurulu’na sevki gerçekleştirilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında, soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenilmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir."