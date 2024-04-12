İYİ Parti’den Erdoğan-Akşener görüşmesine ilişkin açıklama
Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayramda yaptıkları telefon görüşmesine ilişkin İYİ Parti'den açıklama geldi. Açıklamada, görüşmenin bayramlaşma dışında hiçbir içeriğinin olmadığı belirtildi.
İYİ Parti’den Cumuhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Genel Başkan Meral Akşener’in bayramda yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama geldi.
“Bayramlaşma amacı ile nezaketen yapılan görüşme, farklı iddialarla partiye yönelik algı operasyonuna dönüştürülmüştür.” denilen açıklamada, görüşmeye ilişkin gerçek dışı haberler ve iddiaların ortaya konulduğu ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu haberlerle partinin kurumsal kimliğine zarar verilmesinin amaçlandığı belirtildi.
31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin ardından, 3,7 oy alan İYİ Parti’de Akşener seçimli olağanüstü kurultaya gitme kararı almış ve Akşener aday olmayacağını ilan etmişti.