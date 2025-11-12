İYİ Parti'den İBB iddianamesine ilişkin ilk açıklama: CHP hedef tahtasına konulmak isteniyor

  1. Ekonomim
TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "CHP'yi hedef tahtasına koyan bir çabayı içinde barındırıyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İBB iddianamesine ilişkin konuşan Dervişoğlu şunları söyledi:

"Bu soruşturmanın siyasi bir boyutu var. CHP'ye yönelik ithamlar da var. CHP'yi hedef tahtasına koyan bir çabayı içinde barındırıyor. Ama şu an derin yorumlar yapamam. Hukukçu arkadaşlar değerlendiriyor. Türkiye'de bazı yargılamalar birilerinin isteğiyle yapılmış kanaati var. Bu dosyaya da öyle bakıyorum" dedi.

Bir gazetecinin "CHP'ye kapatma davası açılabileceği konuşuluyor" ifadeleri üzerine Dervişoğlu, "Akıllarının bir tarafında o da olabilir. CHP butlan krizinden yeni çıktı. Bugün de bir krize sürüklenmesini istemeleri normaldir. Demokrasi açısından değildir. Türkiye'de olan biten pek çok şeyi demokrasi sindiremez. Bu ülkenin geleceğini düşünüyorsak demokrasi neyi kaldırmaz düşünmemiz lazım" diye konuştu.

