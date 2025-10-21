İYİ Parti’den ihraç edilen Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'ye katıldı

İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra yoluna bağımsız vekil olarak devam eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır grup toplantısında CHP'ye katıldı.

Dikbayır, CHP grup toplantısından önce CHP Ankara milletvekili Adnan Beker ile birlikte salona geldi.

Dikbayır'ın rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. Dikbayır, Özel rozetini taktıktan sonra "Onurlu davet için Genel Başkanımıza teşekkür ederim. Sıkıntılı dönemlerimde beni yalnız bırakmayan, mertçe yanımda duran Adnan Beker'e de teşekkür ederim. Benim burada olmamın sebebi klasik siyaset yapmak değil. Bir partiden geçişten öte Atatürk'ün bize üç emaneti var. Cumhuriyet, demokrasi, CHP..." dedi.

Ne oldu?

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ailesinin banka hesaplarını incelettiği iddia edilen Ümit Dikbayır, tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildikten sonra partisinden ihraç edilmişti.

Partisinden ihraç edildikten sonra bir süre mecliste bağımsız olarak milletvekilliği görevini yürüten Dikbayır, AK Parti'den kendisine üç defa teklif geldiğini ancak bunları kabul etmediğini de açıklamıştı.

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in, İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etmesinin ardından, Dikbayır'ın CHP'ye katılacağına yönelik iddialar dolaşıma girmişti.

Beker, fotoğraflı paylaşımında, "CHP Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’i, Sakarya Milletvekili kıymetli kardeşim Sn. Ümit Dikbayır ile birlikte ziyaret ettik. Nazik ev sahipliği ve değerli sohbeti için kendisine teşekkür ediyor, ülkemize ve partimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.