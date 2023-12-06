İYİ Parti'den İmamoğlu açıklaması: Bazı üyelerimiz destekleyebilir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 2024 yerel seçimleri için işbirliği önerisi götürdüğü İYİ Parti, 13 Eylül’de aldığı “81 il ve tüm seçim çevrelerinde seçime kendi adaylarıyla girme” kararını değiştirmedi.

CHP’nin önerisini görüşmek üzere toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nda (GİK) yapılan gizli oylamada, 14’e karşı 35 oyla CHP’nin seçim işbirliği önerisi reddedildi.

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kıdık, Cumhuriyet TV’ye yaptığı açıklamada İYİ Parti teşkilatlarının karara tepkisini dile getirdi.

Siyasette 24 saat çok uzun süre

Kıdık, önerinin reddedilme gerekçesini açıklayarak, “Bana göre CHP bize bir teklifle gelmedi. Çünkü sadece ‘ittifak yapalım’ denildi ama bunun içi boştu. Biz 2019 tecrübe etmiş bir partiyiz, onlarla yerel seçimlere birlikte girdik. Eğer işbirliği istiyorsanız bir dosyayla girmek zorundasınız. Biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kıt imkanlara rağmen oldukça başarılı bir çalışma dönemi geçirdik.

Şimdi Ekrem beyin karşısına bir aday çıkartacağız. Ama siyasette 24 saat kuralı gibi bir deneyimimiz var. Dolayısıyla daha adaylık kesin süreçlerine oldukça uzun bir süre var. Uzlaşma arayışlarının devam ettiğini düşünüyorum ve her şey olabilir” dedi.

İmamoğlu, Akşener ile görüşebilir

İYİ Parti tabanında alınan kararın karşılık bulma ihtimalinden söz eden Kıdık, “Teşkilatlarımızda, rahatsızlık ve huzursuzluk demiyorum ama ‘Keşke birlikte bazı beldelerde, ilçelerde, büyükşehirlerde birlikte olabilseydik, kazançlı çıkardık’ şeklinde görüşmeler geçiyor. Ben de aynı kanaatteyim. İstabul’da ve Ankara’da geçmişte olduğu gibi birlikte hareket edebilirdik ama olmadı, bundan sonra partimizin aldığı karara uymak zorundayız. Sayın İmamoğlu’nu destekleyecek üyelerimiz ya da seçmenimiz olabilir” ifadelerini kullandı.

Sonraki süreçte atılacak olası adımları aktaran Kıdık, “Sayın İmamoğlu’nun genel başkanımıza giderek bir görüşme yapacağını tahmin ediyorum. Çünkü Ekrem beyle genel başkanımızın bir husumeti yok. Tabii bu aşamadan sonra dönülür mü bilemem, çünkü GİK’in almış olduğu bir karar var. Yeniden GİK’in toplanıp kararı değiştireceğini düşünmüyorum çünkü artık vatandaş bundan sıkıntı duyar” açıklamasında bulundu.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın İYİ Parti'den ihraç edilmesi üzerine konuşan Kıdık, ”Ümit Dikbayır’ın kişiliğine, karakterine çok güvenirim. Sevk maddesi ile ihraç edilme kararı birbiri ile örtüşmüyor. Dolayısıyla mahkmeden dönebileceğini düşünüyorum ki Ümit bey partimizin kıymetkili neferlerinden birisiydi” diyerek sözlerini noktaladı.