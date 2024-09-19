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İYİ Parti'den istifa eden belediye başkanı CHP'ye katıldı

Edirne Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, İYİ Parti'den istifa etmesinin akabinde CHP'ye geçtiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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İYİ Parti'den istifa eden belediye başkanı CHP'ye katıldı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Temmuz ayında İYİ Parti'den istifa eden Belediye Başkanı Ediz Martin, düzenlenen törenle CHP saflarına katıldı. Tören, CHP İlçe Başkanlığı binasında gerçekleşti.

Temmuz ayında partisinden istifa etmişti

31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Belediye Başkanlığı'na seçilen Ediz Martin, temmuz ayında partisinden istifa etti.

Martin, bugün düzenlenen törenle CHP'ye katıldı. Törene; CHP Edirne milletvekilleri Ediz Ün ve Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, CHP Parti Meclisi Üyesi Berker Esen, CHP İl Başkanı Harika Taybıllı, ilçe belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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