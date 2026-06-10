İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti'ye katıldı

İYİ Parti’nin kurucu il başkanları arasında yer alan ve mayıs ayında partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz bugün Meclis Grup Toplantısı’nda AK Parti’ye katıldı. Beyaz'a rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

1 Kasım 2017’de İYİ Parti’nin kurucu il başkanı olarak görev alan Beyaz, bu yılın mayıs ayında partisinden istifa etmişti.

Beyaz, istifa ederken yaptığı açıklamada, 2017'de kurucu İstanbul İl Başkanı olarak görev yaptığı İYİ Parti'de geçmişine, mücadelesine, inandığı değerlere hürmetsizlik etmeyen bir anlayışla siyaset yapmaya gayret ettiğini belirtmişti.

İYİ Partinin kuruluşunda taşıdığı güçlü iddianın beklenen etkiyi ortaya koyamadığını ifade eden Beyaz, şunları kaydetmişti:

“Bugün gelinen noktada Türkiye’de siyasetin giderek keskinleşen bloklaşma ekseninde yürüdüğü açıktır. Bu tabloda farklı siyasi hatlar arasında denge kurma arayışıyla hareket eden siyasi yapıların genişleme imkânı daralmakta, toplumsal karşılık üretme kapasiteleri de sınırlanmaktadır.

İYİ Parti’nin kuruluşunda taşıdığı güçlü iddianın ve umut dalgasının beklenen etkiyi ortaya koyamadığını üzülerek müşahede etmekteyim.

Düşüncelerim, yaşadıklarım ve tecrübelerim şunu göstermektedir ki; Milletimize karşı sorumluluk bilinciyle yürüttüğümüz bu gayret; büyüme iradesi taşımayan yaklaşımların zımni ittifakıyla akamete uğratılmış, teşkilatın dinamizmini harekete geçirecek bir vizyon yerine, pasif bir sürekliliğin yeniden tahkim edilmesi tercih edilmiştir. Dahası, bu durağanlığın, teşkilatın beklentilerinin aksine, merkezî bir tasarrufla da desteklenerek kurumsallaştırılmış olmasıdır.

Siyasi atılım yönündeki beklentilerimizle mevcut yaklaşım arasında belirgin bir mesafe oluştuğu, değişen toplumsal ve siyasal ihtiyaçlara cevap verecek yeni bir vizyon yerine mevcut siyasi anlayışın devam ettirilmesine öncelik verildiği kanaatini halkımız görmektedir.

Bu tablo karşısında; temsil ettiğimiz değerlerle mevcut işleyiş arasındaki makasın her geçen gün daha da açıldığını müşahede etmek, siyasi sorumluluğum ile şahsi kanaatim arasında derin bir çelişki doğurmuştur. İnandığımız ilkeler ile fiili gerçeklik arasındaki bu uyumsuzluk, İYİ Parti çatısı altındaki siyasi faaliyetlerimi sürdürmemi imkânsız kılmıştır.

Bu çerçevede; İYİ Parti üyeliğimden istifa ettiğimi aziz milletimizin ve kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederim.”