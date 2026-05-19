İYİ Parti'den istifa etmişti: AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Ersin Beyaz'dan açıklama

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti'ye katılacağına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Habertürk'e konuşan Beyaz, "Böyle bir görüşmemiz olmadı. Herhangi bir partiye geçmek gibi bir gündemim şu an yok. Ben gayet açık bir adamım. Yoluma bağımsız İstanbul Milletvekili olarak devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Beyaz, istifa kararında herhangi bir etki ve yönlendirme olmadığını söyledi.

Ne oldu?

Ersin Beyaz dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı. Siyasete devam edeceğini ifade eden Beyaz, İYİ Parti'nin "denge" siyasetinin aldığı kararda etkili olduğunu aktarmıştı.

Gazeteci Sinan Burhan TV100 yayınında Beyaz'ın AK Parti'ye katılacağını iddia etmişti.

