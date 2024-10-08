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İYİ Parti'den istifa etmişti: Nimet Özdemir CHP'ye katılacak

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul milletvekili Nimet Özdemir bugün CHP'ye katılacak. Özdemir'e rozetini CHP lideri Özgür Özel takacak.

Haber Merkezi
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İYİ Parti'den istifa etmişti: Nimet Özdemir CHP'ye katılacak
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Eski İYİ Parti İstanbul milletvekili Nimet Özdemir bugün CHP'ye katılacak.

14 Mayıs yerel seçimlerinde İstanbul'dan aday gösterilen Nimet Özdemir, İYİ Parti'nin 44 milletvekilinden biri olarak TBMM'ye girmişti. Özdemir, 24 Temmuz'da partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Geçtiğimiz hafta CHP'yle temasa geçtiği belirtilen Nimet Özdemir bugün CHP saflarına geçecek. TBMM grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özdemir'e bizzat rozet takacak.

Özdemir'in katılımıyla CHP Meclis'teki sandalye sayısı da 128'den 129'a yükselecek.

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