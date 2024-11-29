İYİ Parti'den istifa etmişti! Ümit Özlale, CHP'ye katılacak

Eski İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin CHP’ye geçeceği öğrenildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin salı günü yapılacak olan grup toplantısında Özlale’ye rozet takması bekleniyor. T24’e konuşan Özlale, iddialara ilişkin olarak, ‘’yorum yok’’ yanıtını verdi.

2023 Genel Seçimleri'nde İyi Parti’den İzmir Milletvekili seçilen ve son yerel seçimlerde partisinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Prof. Dr. Ümit Özlale, geçtiğimiz eylül ayında istifa etmişti.

Kulislerde, bağımsız milletvekili olarak görevini sürdüren Özlale’nin, istifasının ardından CHP’ye katılacağı konuşuluyordu.

Özlale, CHP'ye geçme kararı aldı

T24’ün edindiği bilgiye göre, CHP ile görüşme trafiğini hızlandıran Özlale, yakın zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin olumlu geçmesiyle birlikte Özlale, CHP’ye geçme kararı aldı.

CHP rozetini salı günü Özel takacak

CHP lideri Özel’in, partisinin salı günkü grup toplantısında Özlale'ye rozet takacağı ifade ediliyor.

Özlale’den ‘’yorum yok’’ yanıtı

Söz konusu iddia ile ilgili T24’e konuşan Özlale, yorum yapmayacağını belirtti.