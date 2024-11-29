  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İYİ Parti'den istifa etmişti! Ümit Özlale, CHP'ye katılacak
Takip Et

İYİ Parti'den istifa etmişti! Ümit Özlale, CHP'ye katılacak

Eylül ayında İYİ Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin CHP'ye geçeceği öğrenildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, partisinin salı günü yapılacak grup toplantısında Özlale’ye rozet takması bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İYİ Parti'den istifa etmişti! Ümit Özlale, CHP'ye katılacak
Takip Et

Eski İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin CHP’ye geçeceği öğrenildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin salı günü yapılacak olan grup toplantısında Özlale’ye rozet takması bekleniyor. T24’e konuşan Özlale, iddialara ilişkin olarak, ‘’yorum yok’’ yanıtını verdi. 

2023 Genel Seçimleri'nde İyi Parti’den İzmir Milletvekili seçilen ve son yerel seçimlerde partisinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Prof. Dr. Ümit Özlale, geçtiğimiz eylül ayında istifa etmişti.

Kulislerde, bağımsız milletvekili olarak görevini sürdüren Özlale’nin, istifasının ardından CHP’ye katılacağı konuşuluyordu. 

Özlale, CHP'ye geçme kararı aldı

T24’ün edindiği bilgiye göre, CHP ile görüşme trafiğini hızlandıran Özlale, yakın zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin olumlu geçmesiyle birlikte Özlale, CHP’ye geçme kararı aldı. 

CHP rozetini salı günü Özel takacak

CHP lideri Özel’in, partisinin salı günkü grup toplantısında Özlale'ye rozet takacağı ifade ediliyor.

Özlale’den ‘’yorum yok’’ yanıtı 

Söz konusu iddia ile ilgili T24’e konuşan Özlale, yorum yapmayacağını belirtti. 

Yapı Kredi satılıyor mu? KAP'a açıklama yapıldı!Yapı Kredi satılıyor mu? KAP'a açıklama yapıldı!Finans

 

CHP ve DEM Parti'den ortak açıklama: Üzerimize düşeni yapmaya hazırızCHP ve DEM Parti'den ortak açıklama: Üzerimize düşeni yapmaya hazırızGündem

 

Gündem
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Suriye' açıklaması: Dikkatle izliyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Suriye' açıklaması: Dikkatle izliyoruz
Antalya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Antalya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Van Bahçesaray Belediyesi’ne kayyum atandı
Van Bahçesaray Belediyesi’ne kayyum atandı
CHP ve DEM Parti'den ortak açıklama: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız
CHP ve DEM Parti'den ortak açıklama: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız
Özgür Özel'e soruşturma! AK Parti'den ilk açıklama geldi
Özgür Özel'e soruşturma! AK Parti'den ilk açıklama geldi
Kış lastiği uygulaması başlıyor: Araç sahipleri uyarıldı
Kış lastiği uygulaması başlıyor: Araç sahipleri uyarıldı