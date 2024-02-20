İYİ Parti'den Şevki Yılmaz hakkında suç duyurusu: Savcılar henüz harekete geçmemiş

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, II. Abdülhamid'in 4. kuşak torununun kızının düğünündeki sözlerinden dolayı Şevki Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Yılmaz, II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu ve eşi Yiğit Onur Kaya'nın düğününde nikah şahitliği yaptı.

Yılmaz, burada "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Şevki Yılmaz hakkında “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret, sövme ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Zorlu’nun konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görüyorum ki savcılar henüz harekete geçmemiş. Ben de az önce Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum bu Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları için. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ve saldırı demek Türkiye Cumhuriyeti devletine saldırmak demektir. Kimse bu Cumhuriyet’i sahipsiz sanmasın. Türk Milleti nicelerini gördü." ifadelerini kullandı.