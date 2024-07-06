İYİ Parti'den TBMM'ye 'Bozkurt' teklifi: Ulusal sembol olarak tanınsın

BirGün Gazetesi'nde yer alan habere göre Çirkin, teklifinde milli futbolcu Merih Demiral'ın aldığı cezaya dikkat çekerek, bozkurt işaretinin yurt dışında yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve Türk kültürüne ait bir simge olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

İYİ Partili vekil, bozkurt işaretinin tüm Türk devletlerinde tarih boyunca kullanıldığını vurguladığı gerekçesinde, bu sembolün ulusal bir değer olarak tanımlanmasının önemine yer verdi.