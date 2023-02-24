İYİ Parti'den 'yabancıya mülk satışı ülke çapında askıya alınsın' çağrısı

Koncuk yaptığı yazılı açıklamada, plansız olarak yabancılara yapılan konut satışlarının yıldan yıla ciddi oranda arttığını belirterek, "Bu durum, konut satışı sonucunda önlenemeyen iki problemi de ön plana çıkarmıştır. Birincisi demografik yapının değişmesine sebebiyet vermiş, ikincisi ise ülkemizde barınma sorununu kontrol edilemez hale getirmiştir. Bu durumun önüne geçilmesi için yabancıya konut satışı geçici süreyle askıya alınmalıdır" dedi.

TÜİK verilerine göre, 2022 yılında yabancılara yapılan konut satışı önceki yıla göre %15.2 artarak 67,490 oldu. 2022 yılında toplam konut satışları içinde yabancıların payı %4.5 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı İstanbul alırken, bu şehri Antalya ve Mersin izledi.

Askıya alma sürecinin depremin vurduğu Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya Elâzığ ve Hatay’da doğrudan etkilenen ya da zarar gören vatandaşların hakkının korunması ve toprak bütünlüğü açısından yararlı olacağını belirten Koncuk şöyle devam etti:

"7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler ve aynı büyüklükteki artçılarının ardından tarihsel olarak 11 ilimiz demografik değişim tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. İnsan haklarına paralel olarak başka ülkede yabancıya ölçülü bir şekilde mülkiyet veya sınırlı ayni hak tanınırken, ülkemizde 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. Maddesi göre gerçekleştirilen satışların, yasal satış sınırları içinde olup olmadığı tartışmaya açıktır. Buna riayet edilmemesi durumunda, toprak bütünlüğü, güvenliği ve ülkemizin stratejik konumu tehlikeye açık hale gelecektir."

Deprem bölgesinde mağdur olmuş vatandaşların gelir elde etmek için mülklerini yabancılara satış yapmasının engellenmesi ve bu vatandaşların finansal olarak devlet eli ile desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Koncuk, bu gerçekleşmediği taktirde yabancılara toprak satışı sonrası daha da vahim ve geri dönülemez sorunlara yol açacağını söyledi.

Koncuk, bu bağlamda, yüksek kira maliyetlerinden dolayı barınma sorunu yaşayan vatandaşların ve depremden doğrudan etkilenen ya da zarar gören vatandaşların hakkının korunması ve ülkenin toprak bütünlüğü ve güvenliği açısından yabancıya konut, arsa, tarla diğer taşınmaz malların satışının geçici süreyle askıya alınması için Meclis Araştırması açılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, deprem bölgesine yaptığı ziyarette, yabancılara konut ve toprak satışının ülke genelinde derhal durdurulması gerektiğini belirtmişti. Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada da, deprem bölgesinden 2.5 milyon kişinin bölge dışına çıktığına ve bölgede "demografik değişim tehlikesi" bulunduğuna işaret ederek, "O nedenle, öncelikle Hatay'dan başlayarak, tüm Türkiye'de yabancılara konut satışının, durdurulması çağrımı, buradan da tekrarlıyorum" demişti.