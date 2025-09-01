İYİ Parti'den yeni reklam filmini yayınladı: Yarın Seninle Başlar
İYİ Parti'nin "Yarın Seninle Başlar" başlıklı yeni reklam filmi serisinin ilki kamuoyu ile paylaşıldı. İYİ Parti Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya "Her bir vatandaşıma sesleniyorum" notunu düştü.
Türkiye genelinde farklı kesimlerin yaşadığı sorunlar, İYİ Parti'nin "Yarın Seninle Başlar" başlıklı yeni reklam filmi serisine konu oldu. Partinin bu çerçevedeki ilk çalışması, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşıldı
Sosyal medya ağırlıklı yürüyecek serinin ilkinde, toplumun her kesiminin yaşadığı sorunlara işaret ediliyor. Reklam ile tüm olumsuzluklara rağmen "Biz Varız" denilerek, kamuoyuna umut verilmesi hedeflendi.
Eylül ayı boyunca devam edecek diğer çalışmalarda çiftçiler, gençler ve emekliler gibi kesimlerin problemleri işlenecek. Serinin ikinci aşamasında ise Dervişoğlu ve İYİ Parti'nin çözüm önerileri yer alacak.