  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İYİ Parti'den yeni reklam filmini yayınladı: Yarın Seninle Başlar
Takip Et

İYİ Parti'den yeni reklam filmini yayınladı: Yarın Seninle Başlar

İYİ Parti'nin "Yarın Seninle Başlar" başlıklı yeni reklam filmi serisinin ilki kamuoyu ile paylaşıldı. İYİ Parti Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya "Her bir vatandaşıma sesleniyorum" notunu düştü.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İYİ Parti'den yeni reklam filmini yayınladı: Yarın Seninle Başlar
Takip Et

Türkiye genelinde farklı kesimlerin yaşadığı sorunlar, İYİ Parti'nin "Yarın Seninle Başlar" başlıklı yeni reklam filmi serisine konu oldu. Partinin bu çerçevedeki ilk çalışması, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşıldı

Sosyal medya ağırlıklı yürüyecek serinin ilkinde, toplumun her kesiminin yaşadığı sorunlara işaret ediliyor. Reklam ile tüm olumsuzluklara rağmen "Biz Varız" denilerek, kamuoyuna umut verilmesi hedeflendi.

Eylül ayı boyunca devam edecek diğer çalışmalarda çiftçiler, gençler ve emekliler gibi kesimlerin problemleri işlenecek. Serinin ikinci aşamasında ise Dervişoğlu ve İYİ Parti'nin çözüm önerileri yer alacak.

Gündem
Sabancı Üniversitesi Net Sıfır yolculuğunda rotasını çizdi
Sabancı Üniversitesi Net Sıfır yolculuğunda rotasını çizdi
Kemalizm, Türkiyelilik ve Meclis komisyonu
Kemalizm, Türkiyelilik ve Meclis komisyonu
Özel sektörün 5G farkındalığı sınırlı
Özel sektörün 5G farkındalığı sınırlı
Sındırgı'da 3 dakika ara ile 2 deprem
Sındırgı'da 3 dakika ara ile 2 deprem
Kamyonetten düşen mühimmat patladı: Aralarında polis ve jandarmanın olduğu çok sayıda yaralı
Kamyonetten düşen mühimmat patladı: Çok sayıda yaralı
Jandarmaya hakaret ettiği görüntülerle gündeme gelmişti! AK Partili Başkan istifa etti
Jandarmaya hakaret ettiği görüntülerle gündeme gelmişti! AK Partili Başkan istifa etti