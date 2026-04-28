İYİ Parti'li Akburak, madenlerin milli kaynaklarla çıkarılması gerektiğini söyledi

Akburak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Giresun'daki madencilik faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin madenciliğe ihtiyaç duyduğunu dile getiren Akburak, madenciliğe değil, vahşi madenciliğe karşı olduğunu söyledi.

İYİ Parti'li Akburak, "Savunma sanayimizin çok güçlü olması lazım. Bunun için yeraltı kaynaklarımızın çıkarılması gerekiyor. Bu sebeple yeraltı kaynaklarımızın çıkarılmasıyla ilgili sorunum yok ama vahşi madenciliğe karşıyım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de, Avrupa ülkeleri, Kanada veya Avustralya gibi ülkelerde olduğu gibi madencilik yapılmasına hiç kimsenin ses çıkarmayacağını söyleyen Akburak, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazasını anımsattı.

Ülkede maden alanında çalışan yerli firmalar olduğuna dikkati çeken Akburak, "Madenlerimizi kendi kaynaklarımızla çıkaralım. Nimetlerimizden başka ülkeler faydalanmasın, milli madencilik yapalım, vahşi madencilik yapmayalım." diye konuştu.

Akburak, Türkçenin sadece Türk hava yolu şirketlerinin değil, Türkiye'de faaliyet gösteren diğer hava yolu şirketlerinin uygulamalarında da kullanılmasını istedi.