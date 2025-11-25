  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İYİ Partili Alpaslan Yüce önce görevinden sonra partisinden istifa etti
Takip Et

İYİ Partili Alpaslan Yüce önce görevinden sonra partisinden istifa etti

İYİ Partili Alpaslan Yüce, parti içi vizyon karmaşası ve tepkisel siyaset anlayışını gerekçe göstererek hem görevlerinden hem de partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İYİ Partili Alpaslan Yüce önce görevinden sonra partisinden istifa etti
Takip Et

İYİ Partili Alpaslan Yüce, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yüce, yaklaşık 10 gün önce partisindeki genel başkan yardımcılığı görevinden ayrılmıştı.

Yüce, "İYİ Parti'nin merkez sağ ile milliyetçi çizgiler arasında denge kurma çabası, zaman zaman net bir vizyon oluşturmayı güçleştirmiştir. Bu durum, seçmen nezdinde bir güven sorunu yaratmaktan öte, parti içi işleyişte de fikirlerin içeriğinden ziyade kim tarafından dile getirildiğine göre değerlendirilmesine yol açmıştır" dedi.

14 Kasım 2025'te İYİ Parti'deki genel başkan yardımcılığı görevinden ayrılan Alparslan Yüce, bugün (25 Kasım Salı) de partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Yüce, X hesabından istifa gerekçesine ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı.

Yüce açıklamasında partisinin merkez parti olma iddiasının zaman içinde yerini daha dar, reaksiyoner ve konjonktürel bir siyasal pozisyona bıraktığını ifade etti.

"Fikirler içeriğinden ziyade kim tarafından dile getirildiğine göre değerlendiriliyor"

Yüce, "İYİ Partinin merkez sağ ile milliyetçi çizgiler arasında denge kurma çabası, zaman zaman net bir vizyon oluşturmayı güçleştirmiştir. Bu durum, seçmen nezdinde bir güven sorunu yaratmaktan öte, parti içi işleyişte de fikirlerin içeriğinden ziyade kim tarafından dile getirildiğine göre değerlendirilmesine yol açmıştır" dedi.

Yüce, şu ifadeleri kullandı:

"Zaman içinde ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümüne dair uzun vadeli ve bütüncül bir program geliştirme gayretimizin, yer yer kısa vadeli ve tepkisel yaklaşımların gölgesinde kaldığını gözlemledim. Bu nedenle İYİ Parti'de sürdürdüğüm Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ve parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım.

"Kırgın değilim"

Bu karar, bir kırgınlığın değil, siyasetin anlamına, kurumsal akla ve ilkesel tutarlılığa olan inancımın gereğidir. Anlayışım gereği, siyasetçinin görevi, kişisel konfor alanını korumak değil, bu ülke ve değerleri savunmak pahasına sorumluluk üstlenmektir. Türkiye'nin geleceğine ilişkin umut, yalnızca iktidar değişiminde değil, siyaset kültürünün dönüşümündedir.

Bu dönüşüm, partiler arası rekabetten çok, partilerin kendi içlerindeki ilkesel yenilenme kapasitesiyle mümkün olacaktır. İnanıyorum ki, demokratik temsilin gerçek anlamda kökleşmesi, siyasetin popülist dalgalardan arınıp kurumsal akla ve etik sorumluluğa dayanmasıyla sağlanacaktır."

AK Parti MKYK Toplantısı başladıAK Parti MKYK Toplantısı başladıGündem
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplumun temeli olan ailelerin de kilit taşı kadındır
Erdoğan: Toplumun temeli olan ailelerin de kilit taşı kadındır
HAK-İŞ’ten kararlı mesaj: Şiddet ve tacize karşı çalışan kadınlarımızın yanındayız
HAK-İŞ’ten kararlı mesaj: Şiddet ve tacize karşı çalışan kadınlarımızın yanındayız
AK Parti MKYK Toplantısı başladı
AK Parti MKYK Toplantısı başladı
İstanbul'da casusluk operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da casusluk operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: Yarlı var (Video)
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: Yaralı var
Usulsüz satış yapan eczaneye operasyon: 2 bin 500 ilaca el konuldu
Usulsüz satış yapan eczaneye operasyon: 2 bin 500 ilaca el konuldu