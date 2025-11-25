İYİ Partili Alpaslan Yüce önce görevinden sonra partisinden istifa etti

İYİ Partili Alpaslan Yüce, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yüce, yaklaşık 10 gün önce partisindeki genel başkan yardımcılığı görevinden ayrılmıştı.

Yüce, "İYİ Parti'nin merkez sağ ile milliyetçi çizgiler arasında denge kurma çabası, zaman zaman net bir vizyon oluşturmayı güçleştirmiştir. Bu durum, seçmen nezdinde bir güven sorunu yaratmaktan öte, parti içi işleyişte de fikirlerin içeriğinden ziyade kim tarafından dile getirildiğine göre değerlendirilmesine yol açmıştır" dedi.

14 Kasım 2025'te İYİ Parti'deki genel başkan yardımcılığı görevinden ayrılan Alparslan Yüce, bugün (25 Kasım Salı) de partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Yüce, X hesabından istifa gerekçesine ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı.

Yüce açıklamasında partisinin merkez parti olma iddiasının zaman içinde yerini daha dar, reaksiyoner ve konjonktürel bir siyasal pozisyona bıraktığını ifade etti.

"Fikirler içeriğinden ziyade kim tarafından dile getirildiğine göre değerlendiriliyor"

Yüce, şu ifadeleri kullandı:

"Zaman içinde ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümüne dair uzun vadeli ve bütüncül bir program geliştirme gayretimizin, yer yer kısa vadeli ve tepkisel yaklaşımların gölgesinde kaldığını gözlemledim. Bu nedenle İYİ Parti'de sürdürdüğüm Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ve parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım.

"Kırgın değilim"

Bu karar, bir kırgınlığın değil, siyasetin anlamına, kurumsal akla ve ilkesel tutarlılığa olan inancımın gereğidir. Anlayışım gereği, siyasetçinin görevi, kişisel konfor alanını korumak değil, bu ülke ve değerleri savunmak pahasına sorumluluk üstlenmektir. Türkiye'nin geleceğine ilişkin umut, yalnızca iktidar değişiminde değil, siyaset kültürünün dönüşümündedir.

Bu dönüşüm, partiler arası rekabetten çok, partilerin kendi içlerindeki ilkesel yenilenme kapasitesiyle mümkün olacaktır. İnanıyorum ki, demokratik temsilin gerçek anlamda kökleşmesi, siyasetin popülist dalgalardan arınıp kurumsal akla ve etik sorumluluğa dayanmasıyla sağlanacaktır."