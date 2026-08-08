İYİ Partili Ayyüce Türkeş'in üzerine yürünmüştü AK Partili Tuğrul Türkeş'ten MHP'li vekile yanıt

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Ayyüce Türkeş'e yönelik tepkinin tahammülsüzlük olduğunu belirten Tuğrul Türkeş, "Teröristlere gösterilen toleransın onda birinin bir hanımefendiye ve milletvekiline de gösterilmesini beklerdim." dedi.





Tuğrul Türkeş, komisyondaki tartışmada Ayyüce Türkeş'e yönelik sergilenen tavrın tahammülsüzlük ve saldırganlık içerdiğini belirterek MHP'li isimleri eleştirdi.

Komisyonda tansiyon yükseldi

İmralı Süreci kapsamında hazırlanan "çerçeve yasa"nın Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında, eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı ve İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş ile MHP'li isimler arasında tartışma yaşandı.

Ayyüce Türkeş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yürüttüğü sürece ilişkin eleştirilerini dile getirirken, "1997’de Türkeş’in yaptığı siyaset bitmiştir. Yeni gelen liderine saygımız vardır ama kendi yaptıkları pislikleri de Türkeş’i kendine çamaşır suyu yaparak aklayamaz." ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından MHP'li Bülbül, tartışma sırasında elini masaya vurarak Ayyüce Türkeş'e, "Sen ağzını topla, pislik sensin!" şeklinde tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar güçlükle sakinleştirildi.

Tuğrul Türkeş'ten kardeşine destek

Yaşanan tartışmanın ardından Ayyüce Türkeş'in ağabeyi AK Parti'li Tuğrul Türkeş, sosyal medya hesabından MHP'li isimlerin tutumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tuğrul Türkeş, Türkiye'nin ve milletin geleceğini doğrudan ilgilendiren kritik bir konuda demokratik eleştirilerin dile getirilmesi gerektiğini belirterek, Ayyüce Türkeş'e yönelik tavrı eleştirdi.

Türkeş, "Ülkemizin, milletimizin yarınlarını doğrudan ilgilendiren, bu yönüyle de elbette tartışılması gereken çok kritik bir meselede; kendilerini yetiştirdiğini iddia ettikleri Merhumun ailesine mensup bir hanıma, bir milletvekiline, yalnızca dile getirdiği demokratik eleştiriler nedeniyle sergilenen tahammülsüzlüğü ve saldırgan tavrı dehşet verici buluyorum." ifadelerini kullandı.

"Teröristlere gösterilen toleransın onda biri gösterilmesini beklerdim"

Tuğrul Türkeş, açıklamasında Ayyüce Türkeş'in herhangi bir suç işlemediğini ve herhangi bir örgüt üyeliğinin bulunmadığını belirterek, kendisine yönelik tutumun daha farklı olması gerektiğini savundu.

Türkeş, MHP'li isimlere yönelik eleştirisini şu sözlerle sürdürdü:

"Asgaride, teröristlere gösterilen toleransın onda birinin; kendi ifadeleriyle hiçbir suç işlememiş, hatta herhangi bir örgüt üyeliği dahi bulunmayan bir hanımefendiye ve milletvekiline de gösterilmesini beklerdim."