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İYİ Partili belediye başkanı partisinden istifa etti

Bursa'da Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Karabatı, istifasını "Geldiğimiz noktada görevimi daha özgür bir zeminde ve daha kapsayıcı bir anlayışla sürdürebilmek adına, parti üyeliğimden istifa ettim" sözleriyle duyurdu.

Haber Merkezi
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İYİ Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
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31 Mart 2024 gerçekleştirilen yerel seçimlerde İYİ Parti'den aday olarak Bursa'nın Karacabey ilçesinde Belediye Başkanı seçilen Fatih Karabatı, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Karabatı, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Karacabey'e hizmet etmek amacıyla üstlendiğim belediye başkanlığı görevimde bir yılı geride bırakırken, tüm kararlarımı vatandaşlarımızın menfaatlerini gözeterek almaya özen gösterdim.

Geldiğimiz noktada görevimi daha özgür bir zeminde ve daha kapsayıcı bir anlayışla sürdürebilmek adına, parti üyeliğimden istifa ettiğimi ve belediye başkanlığı görevimi bağımsız olarak sürdüreceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. 

Karacabey'e olan sevdamız, siyasi kimliklerin çok ötesindedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her bir hemşehrimizin sesi olmaya, birlikte üretmeye ve ilçemizi hep birlikte daha ileriye taşımaya devam edeceğim."

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